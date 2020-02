Gli Slipknot in concerto al Forum di Assago: scaletta e video

Il tour legato a "We are not your kind", l'ultimo album in studio degli Slipknot, ieri sera ha fatto tappa in Italia. Sul palco del Mediolanum Forum di Assago, a Milano, la band heavy metal statunitense - i cui componenti si presentano di fronte al pubblico indossando maschere ispirate ai classici dell'horror - ha fatto ascoltare ai fan italiani i brani contenuti all'interno del disco uscito lo scorso agosto (a distanza di ben cinque anni dal precedente "5: the gray chapter") e alcuni cavalli di battaglia tratti dai lavori precedenti. Fino a fine febbraio il tour di "We are not your kind" vedrà gli Slipknot continuare ad esibirsi in Europa, per poi partire alla volta dell'Asia e dunque fare ritorno negli Stati Uniti. Corey Taylor e compagni torneranno a suonare nel Vecchio Continente la prossima estate, sui palchi di alcuni dei principali festival europei: al momento, però, non è previsto un altro passaggio in Italia. Ecco, di seguito, video e scaletta del concerto al Mediolanum Forum di Assago:

SETLIST For Those About to Rock (We Salute You) (registrata) - di AC/DC

Insert Coin (registrata)

Unsainted

Disasterpiece

Eeyore

Nero Forte

Before I Forget

New Abortion

Psychosocial

Solway Firth

Vermilion

Birth of the Cruel

Wait and Bleed

Eyeless

All Out Life

Duality

BIS #1 742617000027 (registrata)

(sic)

People = Shit

Surfacing

'Til We Die (registrata)