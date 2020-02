Body Funk Festival: a giugno a Roma la prima edizione italiana

Si terrà il prossimo 7 giugno presso la Rambla Natural Beach di Maccarese, a Fiumicino, sul litorale romano, la prima edizione italiana del Body Funk Festival, prima edizione italiana della rassegna ideata dal promoter Francesco Del Maro - già ideatore del festival internazionale itinerante Hit Week - già presentata oltreoceano a Miami, Los Angeles e Las Vegas, oltre che in diverse città europee.

Per oltre sedici ore, dalle 8 del mattino a mezzanote, sui palchi installati presso l'area che ospiterà la manifestazione si alterneranno dj come Moplen, Mb Edit, De Gama, Les Inferno, Massimiliano Troiani, Davide Ferrario ed Edem & Govan, oltre che all'headliner Joey Negro, uno dei più importanti produttori funk, soul e house sulla scena internazionale.

Accanto ai dj set degli artisti previsti in cartellone non mancheranno attività collaterali come session di yoga, attività per bambini, masterclass dedicate al djing e all'audio pro, punti ristoro e un distaccamento "estivo" del Roma Vinyl Village. L'ingresso alla manifestazione sarà gratuito, con una serie di servizi opzionali a pagamento: il programma completo e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del festival all'indirizzo www.bodyfunk.it.