Sanremo 2020: la classifica delle interazioni social

Da quel che si emargina, Achille Lauro ha vinto per distacco davanti a Elettra Lamborghini, a Elodie, Alberto Urso e Levante. Gli unici che hanno superato il milione di interazioni. Parlando di video views – Facebook e YouTube – il discorso è assolutamente diverso: in cima al podio si pone Elettra Lamborghini, seguita da Francesco Gabbani e da Diodato.

