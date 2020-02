Bruce Springsteen: esce il bootleg ufficiale di un live del 2009

Il bootleg che questo mese Bruce Springsteen ha reso disponibile per i suoi fan è quello relativo al concerto del 4 maggio al Nassau Veterans Memorial Coliseum di Uniondale (New York). Il tour è quello a supporto dell'album “Working on a Dream” (leggi qui la nostra recensione), il sedicesimo in studio pubblicato dal Boss nel gennaio 2009.

Setlist:

Badlands

No Surrender

Outlaw Pete

She's the One

Working on a Dream

Seeds

Johnny 99

The Ghost of Tom Joad

Raise Your HanD (Eddie Floyd cover)

Expressway to Your Heart (The Soul Survivors cover)

For You

Rendezvous

Night

Waitin' on a Sunny Day

The Promised Land

The Wrestler

Kingdom of Days

Radio Nowhere

Lonesome Day

The Rising

Born to Run

Encore:

Hard Times Come Again No More (Stephen Foster cover)

Jungleland

Land of Hope and Dreams

American Land

Dancing in the Dark

Rosalita (Come Out Tonight)