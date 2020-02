Pinguini Tattici Nucleari: il 12 febbraio ha inizio l'Instore Tour

I biglietti per i concerti sono disponibili sul circuito Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

Dopo l'Instore Tour, la band bergamasca sarà impegnata in un tour nei palasport a partire dal 27 febbraio a Pordenone, per chiudere con la seconda data al Mediolanum Forum di Assago, in provincia di Milano, il 19 marzo.

Reduci dall'ottimo terzo posto, conseguito con la canzone “Ringo Starr”, nella classifica finale della settantesima edizione del festival di Sanremo conclusasi al Teatro Ariston della cittadina ligure lo scorso sabato 8 febbraio, i Pinguini Tattici Nucleari non si concedono neppure un attimo di riposto e annunciano il 'Fuori dall'hype Ringo Starr Instore Tour' per presentare al pubblico la nuova uscita “Fuori dall'hype Ringo Starr (Sanremo 2020)” ( leggi qui la nostra recensione ).

