Sanremo 2020, Piero Pelù: 'Gigante' è un plagio? I dubbi della rete

Sanremo è finito da tre giorni e c’è chi, in rete, all’indomani della conclusione della settantesima edizione della rassegna, solleva dubbi sulle canzoni in gara. Su una, nello specifico: “Gigante” di Piero Pelù, scritta dal frontman dei Litfiba insieme a Luca Chiaravalli e classificatasi quinta a Sanremo 2020. Serpeggia infatti sui social network l’accusa che la canzone sia troppo simile a “Keep Your Heart Broken” dei finlandesi Rasmus, che nel 2005 pubblicavano il brano all’interno del loro sesto album in studio, “Hide from the Sun”. Per il momento la questione si limita alla sola voce degli utenti dei social e né Pelù né gli altri concorrenti del Festival e né la Rai si sono fino a questo momento ufficialmente espressi nel merito.

Ecco entrambi i brani, “Gigante” di Piero Pelù e Luca Chiaravalli e “Keep Your Heart Broken” dei Rasmus:

“Gigante” sarà incluso nel prossimo album del rocker toscano, “Pugili fragili”, in uscita il prossimo 21 febbraio a più di dieci anni di distanza dal precedente “Fenomeni”. Con i Litfiba, invece, il lavoro più recente pubblicato da Pelù, “Eutòpia”, risale al 2016.