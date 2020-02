Elettra Lamborghini, gli appuntamenti instore post Sanremo

In occasione della pubblicazione dell’edizione espansa di "Twerking Queen", “Twerking Queen – El resto es nada”, inclusiva del brano con il quale Elettra Lamborghini ha gareggiato a Sanremo 2020 , “Musica (e il resto scompare)”, prevista per il prossimo 14 febbraio, la cantante bolognese incontrerà i fan attraverso una serie di appuntamenti instore, che prenderanno il via venerdì 14 febbraio a Milano e si concluderanno – stando alle date diffuse fino a oggi – il 3 marzo a Rende (CS).

