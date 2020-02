Una canzone di Gianni Morandi nel film vincitore del premio Oscar 'Parasite'

In occasione della cerimonia di premiazione della novantaduesima edizione degli Academy Awards il film del 2019 diretto da Bong Joon-ho “Parasite" ha vinto il Premio Oscar nella categoria "miglior film" - oltre a essere stato premiato come "miglior film in lingua non originale", "miglior regia" e "miglior sceneggiatura originale”. Il lungometraggio del regista sudcoreano è accompagnato dalla colonna sonora che presenta il brano "In ginocchio da te" di Gianni Morandi. Ieri sera il cantante di Monghidoro, prima della cerimonia di premiazione degli Academy Awards, ha pubblicato sui social uno spezzone del film vincitore della statuetta più importante accompagnato dalla canzone di Morandi. L'interprete emiliano ha scritto:

"Nelle nomination per il miglior film c’è anche 'Parasite', un film coreano, che ha nella sua colonna sonora, una canzone italiana. Guardate qualche immagine e ascoltate la canzone che io conosco bene..."

La canzone "In ginocchio da te”, contenuta nell’album di Morandi “Ritratto di Gianni” del 1964, ha ispirato il film eponimo del 1964 diretto da Ettore Maria Fizzarotti - che vede nel ruolo del personaggio protagonista proprio Gianni Morandi.