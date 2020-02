Mika, il Revelation Tour continua in estate: altre tre date in Italia oltre all'Arena di Verona

Dopo aver annunciato direttamente dal palco del Teatro Ariston - che l'ha ospitato per una performance nel corso della settantesima edizione del Festival di Sanremo - una data all'Arena di Verona per il prossimo 10 agosto, nella giornata di oggi - lunedì 10 febbraio - Mika ha confermato altri tre concerti in Italia per l'estate 2020: la popstar britannica di origini libanesi sarà di scena il 15 luglio a Umbria Jazz, presso l'Arena Santa Giuliana di Perugia, il 4 agosto al Teatro Antico di Taormina e il 6 agosto a Riola Sardo, in provincia di Oristano, nell'ambito della rassegna Parco dei Suoni.

Ecco, di seguito, il dettagli dei prezzi dei biglietti a seconda di venue e ordini di posto disponibili:

Mercoledì 15 luglio - Perugia, Umbria Jazz, Arena Santa Giuliana

1° settore numerato € 70

2° settore numerato € 50

3° settore numerato € 30

Martedì 4 agosto - Taormina (ME), Teatro Antico

Poltronissima € 115 (inclusi diritti di prevendita)

Tribuna numerata € 95 (inclusi diritti di prevendita)

Cavea numerata € 70 (inclusi diritti di prevendita)

Cavea non numerata € 50 (inclusi diritti di prevendita)

Giovedì 6 agosto - Riola Sardo (OR), Parco dei Suoni

Posto in piedi € 40

Posto a sedere € 50

Lunedì 10 agosto - Arena di Verona (h. 21.00)

Poltronissime platinum € 80

Poltronissime gold € 75

Poltronissime € 70

Poltrone € 65

Poltroncine 1° anello € 60

Poltroncine 2° anello € 55

Gradinata non numerata € 35

Tutti gli importi - ad eccezione di dove indicato - sono al netto di diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali. I biglietti saranno disponibili da domani, martedì 11 febbraio, sul circuito TicketOne e presso tutte le altre rivendite autorizzate.