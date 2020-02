Concerti, Beck in Italia: tre date a giugno

Il cantautore di Los Angeles presenterà dal vivo il suo ultimo album “Hyperspace”, uscito lo scorso 22 novembre, anche in Italia in occasione del tour che farà tappa nel nostro Paese la prossima estate. Beck sarà in concerto il prossimo 26 giugno all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 27 giugno si esibirà a Lucca in Piazza Napoleone in occasione del Lucca Summer Festival e il 28 giugno a Gardone Riviera (BS) presso il Teatro del Vittoriale.

I biglietti per i live saranno disponibili in prevendita dalle ore 10 di martedì 11 febbraio su TicketOne e sul sito dalessandroegalli.com.