Piero Pelù, 20 mila euro a Renzi per il suo sfogo sul palco del Primo Maggio nel 2014

Era l’1 maggio 2014 e sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma il rocker toscano attaccava - oltre che Berlusconi e Dell’Utri - l’allora primo ministro Matteo Renzi dicendo: “Il non eletto, il boy-scout di Licio Gelli, deve capire che in Italia c’è una guerra interna che si chiama disoccupazione, corruzione, voto di scambio, mafia, camorra, ‘ndrangheta. Il nemico è dentro di noi, forse siamo noi stessi. Gli unici cannoni che ammetto sono quelli che dovrebbe fumarsi Giovanardi.” A distanza di 6 anni Piero Pelù - che, in gara alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, è arrivato quinto con il brano “Gigante” - ha firmato un accordo legato da vincolo di riservatezza per risarcire con 20 mila euro l’attuale senatore di Italia Viva, che ha presentato diverse querele, in sede penale e civile, contro le personalità dalle quali si è sentito diffamato durante la sua attività politica.

A seguito dell’accaduto avvenuto sul palco del Concerto nel 2014, Pelù aveva commentato così le sue esternazioni: "Pagherò le conseguenze di quello che ho detto ma non me ne frega nulla.” Il rocker aveva poi aggiunto: “Questi ragazzi hanno bisogno di sentire qualcuno che dica certe cose. Ormai i mezzi di distrazione di massa sono compatti sulla propaganda. Ci vuole una voce fuori dal coro".