Concerti, Volbeat al Rock in Roma 2020: data e biglietti

Dopo la notizia che la band danese capitanata da Michael Poulsen sarà in Italia in concerto il prossimo 3 luglio al Castello Scaligero di Villafranca di Verona in occasione di Rock The Castle 2020, i Volbeat annunciano un nuovo live nel nostro Paese. La formazione di Copenhagen si esibirà sul palco dell'Ippodromo delle Capannelle nella Capitale, in occasione di Rock in Roma 2020, il prossimo 2 luglio.

I biglietti per il live saranno disponibili in prevendita per il fanclub ufficiale della band dalle ore 9.00 di martedì 11 febbraio. La messa in vendita generale partirà, invece, dalle ore 9.00 di venerdì 14 febbraio su TicketOne e presso gli altri punti vendita abituali.

I Volbeat hanno pubblicato il loro ultimo album “Rewind, Replay, Rebound” il 2 agosto 2019, ideale seguito di “Seal the Deal & Let's Boogie” del 2016. Lo scorso mese di novembre il gruppo danese ha condiviso il video che accompagna il singolo “Die to live”, estratto dal suo ultimo lavoro discografico, che vede la partecipazione di Neil Fallon.