Miley Cyrus canta i Doors (con uno di loro): video

Il 9 aprile del 1970 veniva pubblicato "Morrison Hotel", quinto album firmato dalla band guidata da Jim Morrison noto al grande pubblico per la traccia d'apertura, "Roadhouse Blues", uno dei brani più noti del repertorio dei Doors. Per celebrare la ricorrenza nella serata di ieri, sabato 8 febbraio, si è tenuto uno speciale evento dal vivo al Sunset Marquis Hotel di Hollywood al quale sono stati invitati a esibirsi band e artisti come Struts, Gary Clark Jr. e Nicole Atkins.

Tra i set più apprezzati della serata c'è stato quello che ha visto impegnati insieme sotto i riflettori il chitarrista della band del Re Lucertola Robby Krieger e l'ex star della Disney Miley Cyrus: la coppia, supportata da una formazione composta dalla Tangiers Blues Band e dal produttore Andrew Watt, ha eseguito una versione live proprio di "Roadhouse Blues".

Questa è solo l'ennesima prestazione in ambito rock che ha accreditato la Cyrus come interprete valida e versatile anche in generi che non siano il pop: dopo aver sbalordito il batterista dei Metallica Lars Ulrich grazie alla sua performance alla serata tributo a Chris Cornell, la figlia di Billie Ray ha avuto l'approvazione da parte di Trent Reznor per la registrazione di una nuova versione del classico dei Nine Inch Nails "Head Like a Hole", originariamente incluso nell'album del 1989 "Pretty Hate Machine" e riregistrata - oltretutto con un titolo ("On a Roll") e un testo differente - per la serie televisiva "Black Mirror".