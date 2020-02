Sanremo 2020: da Francesco Gabbani 'nessuna polemica' per il risultato

Le preferenze espresse dal pubblico per mezzo del televoto e dalla giuria demoscopica l'avrebbero incoronato vincitore della settantesima edizione del Festival di Sanremo, facendogli bissare la prestazione già registrata nel 2017 all'Ariston con "Occidentali's Karma", se non fosse stato per il voto della sala stampa, che grazie al proprio contributo ha fatto scivolare la sua "Viceversa" sul secondo gradino del podio incoronando "Fai rumore" di Diodato vincitrice del Festival della Canzone Italiana 2020.

Tuttavia Francesco Gabbani non ha alcuna intenzione di recriminare o innescare controversie: sentito da Rockol, il suo ufficio stampa ci ha fatto sapere che l'artista toscano "non vuole fare nessuna polemica, è contento così".

Un caso simile - ma non del tutto analogo - si verificò nel corso dell'edizione 2019 del Festival, quando "I tuoi particolari" di Ultimo fu indicata in occasione della finalissima come vincitrice dal televoto con un vantaggio di 30 punti percentuali in più rispetto a Mahmood, che fu premiato dalla convergenza delle preferenze sulla sua "Soldi" dei voti di sala stampa e giuria d'onore.