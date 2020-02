Roger Waters, dopo gli USA proposto un 'boicottaggio commerciale' anche in Messico

Dopo l'annullamento dell'accordo con la MLB per le promozione delle date del "This is Not a Drill Tour" negli Stati Uniti, Roger Waters potrebbe incontrare nuove difficoltà a livello commerciale anche in Messico: come riferisce il Times of Israel in vista della data che l'ex Pink Floyd terrà il prossimo 8 ottobre nella capitale del paese la branca latinoamericana del Simon Wiesenthal Center, associazione ebraica internazionale impegnata nella lotta all'antisemitismo, ha scritto alle società partner dell'evento per convincerle a ritirare il loro supporto commerciale all'evento.

"Il prestigio delle vostre società non dovrebbe essere macchiato da chi usa la musica per mascherare la discriminazione e la diffusione di messaggi razzisti e violenti", hanno spiegato nella nota i responsabili per la comunicazione dell'organizzazione Shimon Samuels e Ariel Gelblung.

Questo è solo l'ultimo atto del contrasto tra le comunità ebraiche mondiali (tra le quali anche quella italiana) e Waters, attivista pro-Palestina e noto sostenitore del movimento Boycott, Divestment and Sanctions (BDS), in qualità del quale ha spesso invitato i colleghi artisti a escludere Israele dall'itinerario dei propri tour.