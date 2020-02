Sanremo 2020, per il prossimo festival meno concorrenti?

"Ventiquattro cantanti sono tanti. Per il prossimo anno [ridurne il numero] potrebbe essere un vantaggio per la condensazione [del programma]": lo ha spiegato oggi, domenica 9 febbraio, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta nel corso della conferenza stampa istituzionale a chiusura della settantesima edizione del Festival di Sanremo .

Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti!