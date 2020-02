Sanremo 2020, Fiorello e Tiziano Ferro 'grandi assenti' alla conferenza finale

È un bilancio più che positivo quello tracciato da Amadeus, dalla Rai e dalla città di Sanremo il giorno dopo la finale del Festival 2020, vinto da Diodato e dalla sua "Fai rumore", nella tradizionale conferenza stampa della domenica: nessuno ha di che lamentarsi. Tutti soddisfatti per numeri, spettacolo e valorizzazione della città (come noto, i festeggiamenti per i settant'anni della storia della manifestazione hanno coinvolto tutta la città, tra mostre, allestimenti, iniziative e il grande palco costruito in piazza Colombo, appena fuori dall'Ariston, sul quale si sono esibiti i vari ospiti delle cinque serate).

Dietro al bancone della sala stampa dell'Ariston siedono il conduttore e direttore artistico Amadeus, il direttore di Rai1 Stefano Coletta, il vicedirettore Claudio Fasulo, il presidente di Rai Pubblicità Antonio Marano e il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri. Grandi assenti Fiorello ("È partito stamattina, mi ha chiamato mentre era in viaggio", dice Amadeus) e Tiziano Ferro (non ha partecipato a nessuna conferenza stampa), che in modi diversi hanno affiancato il conduttore sul palco dell'Ariston nel corso delle cinque serate.

Amadeus si dice entusiasta per i risultati ottenuti e si toglie qualche sassolino dalla scarpa:

"È il giorno in cui la mente si svuota e tieni solo i pensieri belli. Ho realizzato un sogno. Tutto quello che è accaduto nel bene e nel male era quello che io desideravo fare sin da agosto. È stata scommessa, ma anche una grande responsabilità. Il numero 70 imponeva di fare qualcosa di particolare rispetto al solito, l'azienda mi aveva dato totale fiducia sia come conduttore che come direttore artistico e questa fiducia io credo di averla ripagata".

L'ultima serata del Festival ieri sera ha tenuto incollati di fronte alla tv 11,5 milioni di spettatori, pari al 60,6% di share. La serata finale dell'edizione 2019 era stata invece seguita da 10,6 milioni di spettatori, pari al 56,5% di share. In media, le cinque serate del Festival di Sanremo 2020 sono state viste da 10,1 milioni di spettatori, con uno share del 54,78%. Risultati migliori rispetto a quelli della media delle cinque serate del 2019, che avevano tenuto di fronte alla tv 9,7 milioni di spettatori pari al 49,22% di share. "Una vittoria di tutta la squadra di lavoro", il commento del direttore di Rai1 Stefano Coletta.

Antonio Marano, presidente di Rai Pubblicità, snocciola i dati relativi ai ricavi: 37 milioni di euro (nel 2017 e nel 2018 erano stati 27,7 milioni, nel 2019 31,3 milioni).