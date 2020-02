Sanremo 2020, Bugo canta 'Sincero' con Nicola Savino. Video

Benché nemmeno inclusa nella classifica finale della settantesima edizione del Festival di Sanremo nonostante fosse in gara, "Sincero" di Bugo e Morgan è stata senz'altro la canzone più discussa tra quelle presentate negli ultimi giorni dal palco del teatro Ariston: squalificato a causa del litigio in diretta che ha visto protagonisti Cristiano Bugatti e il frontman dei Bluvertigo nella notte tra venerdì e sabato - e che ha dato la stura a una lunga serie di polemiche della quale abbiamo riferito e, molto probabilmente, riferiremo ancora - il brano è stato interpretato nella serata di ieri all'Altro Festival dallo stesso Bugo con Nicola Savino, intervenuto sul palco per eseguire la parte in origine affidata a Morgan.

"Sincero" è inserita nel nuovo album di Bugo, "Cristian Bugatti", uscito lo scorso venerdì 7 febbraio.