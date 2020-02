Sanremo 2020, Junior Cally: ‘Sarei un bugiardo a fare il finto duro’

Dopo tante polemiche Junior Cally è infine approdato al Festival di Sanremo, che si è concluso ieri, 8 febbraio, con la sua “No grazie”. “Sono andato dritto per la mia strada, non ho mai pensato di ritirarmi, però chiaramente mi hanno toccato, sarei un bugiardo a dirti di no, a fare il finto duro”, racconta il rapper romano in riferimento alle settimane che hanno preceduto il suo debutto sul palco dell’Ariston. Di questo e di molto altro l’ex rapper mascherato, al secolo Antonio Signore, che ormai ha tolto di mezzo i travestimenti, ci ha parlato nel salotto di Rockol a Casa Sanremo. L’intervista completa:

Il primo album di Junior Cally, “Ci entro dentro”, risale al 2018. Al disco ha fatto seguito, l’anno successivo, “Ricercato”, il cui repack include anche il brano proposto a Sanremo 2020.