Sanremo 2020, Achille Lauro: ‘Un vestito sopra la canzone’

Achille Lauro e Boss Doms sono tornati al Festival di Sanremo dopo l’esperienza dello scorso anno, quando il rapper romano aveva portato sul palco dell’Ariston, con il suo socio, “Rolls Royce”. Quest’anno, il brano con il quale il cantante e rapper romano si è presentato a Sanremo 2020 è stato “Me ne frego”. “È un brano più o meno d’amore, però un amore visto non come me ne frego non mi interessa niente ma me ne frego facciamolo”, spiega Lauro presentando la canzone nel salotto di Rockol a Casa Sanremo, dove in collaborazione con Nuovo IMAIE facciamo due chiacchiere con gli artisti di Sanremo 2020. Aggiunge poi Boss Doms: “Richiama un po’ le sonorità diciamo metà anni Ottanta, con delle influenze un po’ Michael Jackson, un po’ Vasco, un po’ disco dance fine anni Ottanta, contornato da dei suoni di chitarra molto rock, assoli aggressivi. Come piace a noi insomma”. L’intervista completa, nella quale Lauro ci parla anche del testo del brano e dei costumi, molto particolari, con i quali l’artista ha portato il brano sul palco nelle diverse serate, la trovate qui:

Lauro de Marinis, classe 1990, ha all’attivo cinque album, l’ultimo dei quali, “1969”, risale allo scorso anno. L’esordio di Achille Lauro nel mercato del disco è invece avvenuto nel 2014 con “Achille Idol Immortale”.