Sanremo 2020, perché si dice che 'Fai rumore' di Diodato sia dedicata a Levante

Chiusa la settantesima edizione del Festival di Sanremo con la vittoria di "Fai rumore" di Diodato, le cronache leggere del "day after" si concentrano sulla possibile musa ispiratrice del brano che ha battuto in finale "Viceversa" di Francesco Gabbani e "Ringo Starr" dei Pinguini Tattici Nucleari: da più parti si è ipotizzato che la canzone sia stata dedicata a un'altra concorrente del concorso canoro, Levante, arrivata dodicesima con "Tiki bom bom".

Il cantautore nato ad Aosta ma di origini tarantine e Claudia Lagona sono stati effettivamente legati da una relazione sentimentale - vissuta molto discretamente e lontana dai clamori del gossip - chiusasi appena qualche mese fa: in molti hanno ipotizzato che versi come "Ma fai rumore sì / Che non lo posso sopportare / Questo silenzio innaturale / Tra me e te" possano riferirsi alla fine della storia d'amore tra i due.

C'è chi ha avuto l'opportunità di andare alla fonte e chiedere a uno dei diretti interessati la veridicità della supposizione: poco dopo la vittoria del brano nella notte tra sabato e domenica Coez, già di scena all'Ariston nel corso della sua ospitata di venerdì al fianco di Gianna Nannini, ha incrociato nel backstage del teatro Ariston Levante, proprio mentre i monitor installati dietro le quinte a beneficio di artisti e addetti ai lavori stavano trasmettendo l'esibizione del neoproclamato vincitore Diodato sul palco. In una Instagram story postata dal cantante di "E' sempre bello" sul suo canale ufficiale si vede Coez guardare lo schermo - "Lo dicevo io che avrebbe vinto Diodato..." e poi rivolgersi a Levante, che gli era a fianco: "Questa l'ha dedicata a te, eh?". Scoppiando a ridere, Levante nega platealmente e si allontana...