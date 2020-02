Sanremo 2020, Riki ai fan (per protesta): 'Non votatemi'. E viene accontentato

"Questa sera spegnete i telefonini, non votatemi. Chiudete gli occhi e ascoltate la mia musica, la mia canzone. Questa sarà la nostra vera vittoria": con questa parole Riki, il già concorrente di "Amici" in gara alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Lo sappiamo entrambi", ha fatto appello sui proprio canali social ufficiali ai suoi fan nel corso della serata finale del concorso canoro, conclusosi con la vittoria di Diodato.

La richiesta del cantante milanese pare sia stata accolta in pieno dalla sua fan base: nella classifica finale, infatti, Riki si è piazzato all'ultimo posto - diventato il ventitreesimo dopo la squalifica di Bugo e Morgan - dietro a Junior Cally ed Elettra Lamborghini, dati fino alla serata finale come più probabili outside.

La scelta del cantante è da interpretare in chiave polemica: Riki, nel corso di un'intervista, aveva espresso un parere molto duro nei confronti della giuria demoscopica, ovvero il gruppo di trecento consumatori abituali di musica chiamati a votare - insieme alla sala stampa e al pubblico per mezzo del televoto - i brani in gara.

CHI CAZZO SONO QUESTI QUA DELLA DEMOSCOPICA #Sanremo2020 pic.twitter.com/GmzLprRjgi — biscia hadid (@velenoallamela) February 8, 2020

"Chi cazzo sono questi della giuria demoscopica?", si era chiesto il cantante: "Sono trecento, non so ancora chi cazzo sono e nessuno poi può neanche controllari, perché possono fare il cazzo che vogliono".