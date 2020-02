Sanremo 2020, Diodato rappresenterà l'Italia all'Eurovision

Diodato ha scelto di avvalersi del diritto di rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest, che viene riconosciuto ogni anno al vincitore del Festival di Sanremo. Il cantautore pugliese, primo classificato alla 70esima edizione della manifestazione con la sua "Fai rumore", il prossimo maggio volerà a Rotterdam, nei Paesi Bassi, per partecipare all'Eurovision Song Contest 2020 rappresentando il nostro paese.

Arrivato in sala stampa dopo la proclamazione della vittoria, il cantautore ha detto:

"Sono felice di poter portare la musica italiana in giro per il mondo. Credo si debba fare squadra. La musica italiana ha uno spessore importante e va in qualche modo aiutata a livello internazionale. Anche a livello istituzionale è importante difendere la nostra musica ed esportarla fuori. Dobbiamo tornare ad essere esportatori di musica, anche se parliamo una lingua che nel mondo non in tanti capiscono. Uno degli artisti che ho amato di più, Domenico Modugno, lo ha insegnato quando compariva all'estero. Ogni volta che mi chiederanno di andare a suonare all'estero, lo farò".