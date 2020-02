Sanremo 2020, le dichiarazioni a caldo dei vincitori. Video

Come da tradizione, dopo la proclamazione del vincitore i primi tre classificati del Festival di Sanremo - Diodato, Francesco Gabbani e i Pinguini Tattici Nucleari - arrivano in sala stampa per raccontare le loro impressioni a caldo.

I primi a parlare ai giornalisti sono i Pinguini Tattici Nucleari, terzi con "Ringo Starr":

Medaglia d'argento per Francesco Gabbani:

E infine in sala stampa arriva il vincitore Diodato:

"Ci sto capendo veramente poco. Sono in preda a un'emotività che non sono in grado di gestire. Sin dal primo giorno di questo Festival mi sono sentito accolto con un calore che non mi aspettavo di trovare. Ricevere tutti questi premi è una cosa molto inaspettata, che mi riempie di gioia e mi rende felice per tutte le persone che hanno lavorato con me in questi anni, dagli esordi ad oggi, che mi hanno accompagnato in ogni singolo passo. Oggi stanno godendo tutti con me e sono felice di poter condividere con loro questi premi. Lo dedico alla mia città (è nato ad Aosta, ma è cresciuto a Taranto), una città in cui bisogna fare rumore. Lo dedico a tutti quelli che lottano. Lo dedico a Rodrigo D'Erasmo, che ha diretto l'orchestra e a Edwyn Roberts, che ha scritto la canzone con me. Credo ci sia musica importante in questo paese e voglio ringraziare tutti voi che la riconoscete e che lottate per far conoscere alla gente la buona musica italiana".