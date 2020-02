Sanremo 2020: Achille Lauro sul palco vestito da Regina Elisabetta. Bacio gay con Boss Doms (e citazione di Bowie)

Ci siamo cascati di nuovo, per citare la sua "Me ne frego": dopo aver seminato indizi sulla sua esibizione per la finale del Festival di Sanremo 2020 (sembrava che dovesse impersonare Gesù, dopo San Francesco d'Assisi, David Bowie e la Marchesa Casati), Achille Lauro ha spiazzato di nuovo. Per il suo ultimo passaggio sul palco dell'Ariston l'artista romano si è presentato sul palco vestito dalla Regina Elisabetta I. Qualche cenno storico: regina d'Inghilterra e d'Irlanda, Elisabetta (vissuta tra il 1533 e il 1603) è stata definita la regina vergine perché non si sposò mai. Difese la propria patria, con cui amava dire di “essere sposata” ("Libereremo il nostro popolo", aveva detto Lauro anticipando il senso della performance). Il suo fu un regno di grande fioritura artistica: William Shakespeare, Christopher Marlowe, Ben Jonson, Edmund Spenser, Francis Bacon sono solo alcuni degli scrittori e pensatori che vissero durante il suo regno. E non è mancato un bacio gay con Boss Doms, il suo inseparabile socio, che lo accompagna sempre sul palco suonando la chitarra.

"Sono stato molto colpito dalla sua indipendenza, di cui aveva fatto un vero e proprio baluardo. Mi è parso il personaggio più adatto per chiudere la serie di performance con cui, in queste sere, ho unito personaggi che in modi diversi mi hanno ispirato attraverso modalità altrettanto differenti di esprimere e vivere la libertà. Elisabetta I è riuscita a fregarsene, a tener testa agli uomini con cui si confrontava: lo faceva anche attraverso il suo aspetto, indossando abiti larghi sulle spalle, per rendere la propria fisicità imponente quanto la propria personalità e per non essere mai inferiore ai propri interlocutori maschili".

A proposito della messinscena, Achille Lauro spiega:

Non è mancata durante la performance una citazione rock: ad un certo punto Lauro si è inginocchiato ai piedi del suo sodale Boss Doms richiamando il famoso episodio della "guitar fellatio" di David Bowie e Mick Ronson.