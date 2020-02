Sanremo 2020, arrivano i complimenti da Jovanotti

Pur assente fisicamente - al momento Lorenzo Cherubini è impegnato in una lunga escursione ciclistica in Argentina - Jovanotti ha rivolto i propri complimenti per gli ottimi risultati in termini di ascolti ai suoi ex colleghi Amadeus e Fiorello per gli ottimi risultati ottenuti presso il pubblico dalla settantesima edizione del Festival di Sanremo.

complimenti e felicità per #amadeus e il boom del suo @SanremoRai meritatissimo, appalusi a lui e a tutta la squadra e urla di gioia per @fiorello , la sua è la stella piu luminosa dello spettacolo italiano! #iragazzidiviamassena spaccano!!! #salutidaincapoalmondo ❤️🚴‍♀️🌍🦙 — Lorenzo Jovanotti (@lorenzojova) February 8, 2020

il debutto in tv di #amadeus fu nel programma che facevamo dal #rollingstone di #milano per Italiauno e c’era pure @Fiorello e @CloCecchetto a farci da fratello maggiore. Sono felice che questa squadra abbia proseguito una strada di passione. Evviva! @SanremoRai — Lorenzo Jovanotti (@lorenzojova) February 8, 2020

L'hashtag ##iragazzidiviamassena fa riferimento a via Massena, a Milano, sede storica di Radio Deejay, emittente presso la quale sia Jovanotti che Fiorello e Amadeus debuttarono sotto la guida del dj, produttore e talent scout Claudio Cecchetto - non a caso omaggiato dal conduttore e direttore artistico e dallo showman siciliano a inizio serata - che qualche giorno fa aveva espresso qualche perplessità in merito alla sua esclusione dall'edizione 2020 del Festival della Canzone Italiana.