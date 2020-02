Il meglio e il peggio di Sanremo 2020

"Ma davvero volete sapere il vincitore entro l'1 e mezza? Devo togliere un sacco di cose": Il Festival di Sanremo edizione 2020 sta tutto in questa frase di Amadeus, ai giornalisti, che lo imploravano di chiudere ad un'ora umana. Per il conduttore e direttore artistico era inconcepibile privilegiare la gara a scapito di tutto il resto. D'altra parte se una finale lunga è consuetudine, non si è mai visto un festival così lungo tutte le sere: ospiti, ospiti, ospiti, e ancora gag e gag.

Il peggio: lo spettacolo

Eterno: ha preso il sopravvento su tutto, persino sull'annuncio del vincitore, ritardato di un'ora dopo la chiusura del televoto pur di far spazio a rap in siciliano e cover dei Queen. Surreale: il vincitore è arrivato alle 2.25.

Fiorello a tratti è stato esilarante, il vero conduttore e protagonista (spesso anche nelle conferenze stampa quando veniva usato per distrarre dalle domande dei giornalisti). Spesso ha fatto passaggi lunghi e a vuoto (da cui l'hashtag #stattezitto). Belli anche gli interventi di Tiziano Ferro dedicati alla storia. E poi tutto il resto: ma era davvero necessaria tutta questa roba, dai playback di Albano e Romina, quelli dei Ricchi e Poveri, a (super?) ospiti italiani che abbiamo già visto in tutte le salse? Va bene che Sanremo è uno spettacolo TV, ma a tratti è sembrato un varietà degli anni '80-'90, con un numero dopo l'altro, senza un legame. E la gara era davvero inesistente, alla faccia del mantra "La musica al centro".

Il meglio: le canzoni

Lo abbiamo detto più volte: un Sanremo ritmato, di buon livello musicale: vittoria stra-meritata.

E le canzoni più classiche a fine classifica, fatta eccezione per Diodato, - che ha presentato un brano raffinato, con una marcia in più per passione e arrangiamento - e Gabbani, che parte al piano e poi fischietta. Peccato solo che la regia - piatta e senza inventiva - abbia fatto un passo indietro rispetto ai "videoclip dal vivo" in stile Eurovision delle ultime edizioni

Il meglio e il peggio: le polemiche

Un festival senza qualche casino non è un festival: la polemica Tiziano-Ferro è durata un paio di giorni in mancanza di meglio. Che poi è arrivato, in extremis: il colpo di teatro di Morgan, che manda a quel paese Bugo. Poi il giorno dopo conferenze e contro-conferenze. Sanremo al cubo, al suo meglio e al suo peggio.

...E l'anno prossimo?

I dati di share (pompati dalle lunghissime serate) chiamano un Amadeus-Fiorello 2 - in parte già annunciato in diretta: manca solo la conferma ufficiale. Preparatevi...

(gs)