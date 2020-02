Sanremo 2020: la classifica generale, in attesa di scoprire il vincitore

Chi sarà il vincitore del Festival di Sanremo 2020? Il nome del cantante che con la sua canzone avrà vinto la 70esima edizione della manifestazione sarà annunciato al termine della quinta e ultima serata dell'evento, in onda stasera su Rai1. In attesa di scoprire cosa succederà nel corso della quinta serata. Durante la prima fase della gara le esibizioni dei big saranno votate dal pubblico da casa tramite il televoto e i voti verranno accorpati a quelli delle serate precedenti: i tre con il punteggio più alto accederanno alla finalissima a tre, i voti saranno azzerati e a scegliere il vincitore saranno il pubblico da casa tramite il televoto (peso del 34% sul risultato finale), i giornalisti della sala stampa (33%) e la giuria demoscopica (33%). Questa la classifica generale all'inizio della finale

