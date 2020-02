Sanremo 2020: Achille Lauro sul palco vestito da Gesù per la finale?

Le esibizioni di Achille Lauro sul palco dell'Ariston sono state una delle cose più chiacchierate del Festival di Sanremo 2020. Per il suo primo passaggio, lo scorso martedì, l'artista romano ha cantato la sua "Me ne frego" (s)vestendo i panni di San Francesco d'Assisi. Giovedì, durante la serata delle cover, ha reinterpretato "Gli uomini non cambiano" di Mia Martina interpretando David Bowie (si è vestito e truccato come lui nel video di "Life on Mars?!"). Ieri sera, per il terzo passaggio, ha omaggiato la Marchesa Casati, nobildonna e collezionista d'arte italiana, musa dei futuristi. Stasera, però, Lauro potrebbe spingersi ben oltre. Intervistato da Rockol (la videointervista sarà disponibile a breve), raccontando l'esibizione che insieme ai suoi collaboratori ha preparato in occasione della finale, il cantante - parlando anche a nome del suo socio Boss Doms, che lo accompagna sempre sul palco - ha detto: "Moriremo per rinascere e redimere il nostro popolo, in nome della libertà di tutti". Un riferimento a Gesù Cristo? Il tema della performance di questa sera, peraltro, è la corona: quella di spine fatta indossare a Gesù poco prima della sua condanna a morte?

Già lo scorso anno, in una delle canzoni del suo album "1969", "Roma", Lauro si era in qualche modo paragonato a Gesù. In quella canzone l'artista raccontava il suo passato nei luoghi della periferia romana. L'ultima strofa faceva così: "Innalzato a morire su un colle / trafitto nel costato a Vigne / perito e intombato a Sempione / risorto da qualche parte lì / a Montesacro / pe' i miei ragazzi, pe' sempre".