Sanremo 2020 snobbato da Mogol: 'Vado a letto presto. E la musica di oggi...'

In un'intervista realizzata da Linda Varlese per Huffington Post Mogol ha confessato di non aver seguito la settantesima edizione del Festival di Sanremo, la cui serata finale si tiene oggi, sabato 8 febbraio: lo storico collaboratore di Lucio Battisti oggi presidente di SIAE, considerato uno dei più grandi parolieri nella storia della canzone italiana, ha confessato di "andare a letto presto" e quindi di non essere riuscito ad assistere alle serate svoltesi al teatro Ariston.

A proposito del rap, genere sempre più presente al festival della Canzone Italiana, l'artista ha dichiarato:

"E’ una forma musicale basata sulle parole e la ritmica. La linea melodica non c’è, c’è solo la parte ritmica. E’ musica per i giovani, come il rock. Anche il rock era musica per i giovani, lo è ancora. Ma aveva una melodia (...) Io preferisco il rock. Mi piace. Sono un appassionato di Bob Dylan, ad esempio, ma ci sono stati tanti artisti. In Italia chi ha fatto un paio di pezzi rock molto belli è Lucio Battisti"

Riguardo la scelta di Amadues di chiamare per il Sanremo 2020 grandi nomi della tradizione come Al Bano e Romina e i Ricchi e Poveri, riunitisi per l'occasione, Mogol ha spiegato: