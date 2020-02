Jennifer Lopez: 'Per 'Born in the USA' al Super Bowl ho chiesto il permesso a Springsteen'

La scorsa domenica, 2 febbraio, Jennifer Lopez e Shakira si sono esibite al Sun Life Stadium di Miami in occasione dell'haftime show dell'edizione 2020 del SuperBowl, la finale del campionato NFL di football americano: durante il proprio set la superstar newyorchese di origini portoricane ha inserito nella sua "Let’s Get Loud" - eseguita insieme alla figlia Emme Maribel Muñiz - dei frammenti di "Born in the USA", probabilmente il brano più famoso di Bruce Springsteen nonché title track dell'album pubblicato dal rocker di "Born to Run" nel 1984.

J.Lo, ospite nella serata di ieri al Tonight Show di Jimmy Fallon, ha spiegato di aver chiesto il permesso compiere la propria citazione direttamente al Boss:

"[Springsteen] Mi ha chiamata dopo il SuperBowl per dirmi: 'Ragazze, vuoi sì che sapete cantare e ballare'", ha raccontato la Lopez: "A lui e a sua moglie Patti [Scialfa] la canzone è piaciuta molto".

Bruce Springsteen sì è esibito all'halftime show del SuperBowl nel 2009, curiosamente sempre in Florida, ma a Tampa: per l'occasione il Boss, accompagnato dalla sua E-Street Band, eseguì "Tenth Avenue Freeze-Out", "Born to Run", "Working on a Dream" e "Glory Days".