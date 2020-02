Sanremo 2020: il vincitore sarà proclamato dopo l'1 di notte

Il vincitore del Festival di Sanremo 2020 non sarà proclamato prima dell'1 di notte. Lo fa sapere Amadeus ai giornalisti, svelando la scaletta della finale della manifestazione, in onda stasera su Rai1. Oltre alle esibizioni dei 23 big ancora in gara - dopo l'esclusione di Bugo e Morgan - sono previsti i passaggi di Fiorello, Tiziano Ferro (che canterà un medley composto da "Non me lo so spiegare", "Ed ero contentissimo" e "Per dirti ciao!"), il cast del film "La mia banda suona il pop" (Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Paolo Rossi e Angela Finocchiaro), i cubani Gente de Zona, Biagio Antonacci e il vincitore delle "Nuove proposte" Leo Gassmann. Se nelle precedenti edizioni del Festival il nome del vincitore era stato annunciato poco dopo mezzanotte e mezza, quest'anno slitterà a dopo l'1: "Cercherò di asciugare la scaletta il più possibile e di dare priorità alle canzoni, qualcosa verrà tagliato. Faremo il possibile per dare una scaletta che non ci permetta di non chiudere oltre a quello che è stato l'orario della quarta serata [finita alle 2.50, ndr]. Ho difficoltà a dirvi che per l'1.30 verrà annunciato il vincitore. È difficile: non posso annunciare il nome del vincitore e poi continuare con lo spettacolo. Dopo la proclamazione, i telespettatori spengono la tv...".