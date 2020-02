Ghali, il nuovo album 'DNA' esce a febbraio

Si intitola "DNA" il secondo album di Ghali, rapper milanese di origini tunisine che aveva debuttato sulla lunga distanza nel 2017 con "Album": ad annunciarlo è stato lo stesso artista ieri, venerdì 7 febbraio, nel corso della sua apparizione in veste di ospite alla settantesima edizione del Festival di Sanremo. Il disco verrà promosso con una serie di incontri con il pubblico che partiranno il prossimo 21 febbraio da Torino - e che proseguiranno a Milano, Palermo, Napoli, Bologna, Verona, Lucca, Firenze, Roma, Bari, Lecce e Cagliari, per concludersi a Varese il 5 marzo successivo - e con una residency di tre date programmata al Fabrique di Milano i prossimi 8, 9 e 10 maggio.

Ghali ha presentato sul palco del Festival della Canzone Italiana 2020 il brano inedito - che sarà incluso in "DNA" - "Goodtimes", oltre che ai brani di repertorio "Cara Italia", "Willy Willy" e "Boogieman". Riguardo l'esperienza, il cantante di "Habibi" ha dichiarato:

"La mia prima volta sul palco dell’Ariston è stata indimenticabile. Per me è stata una grandissima emozione ed è stato il modo migliore per presentare questo nuovo progetto che io dal vivo mi immagino come un qualcosa di quasi teatrale. Quello che avete visto sul palco è solo un frammento di quello che vogliamo portare in scena al Fabrique. E' stato magico ma è solo il primo passo di un lungo viaggio! Stasera non ero solo io sul palco ma tutti noi"