Sanremo 2020, Amadeus sul caso Bugo-Morgan: 'Bugo ha ragione, ma non canteranno più. Neanche fuori gara'

Sul caso Bugo-Morgan, la lite tra i due cantautori in diretta che ha animato la quarta serata del Festival, interviene Amadeus. Lo fa a poche ore dalla finale del Festival di Sanremo 2020, in onda questa sera su Rai1, confermando che la coppia composta dall'ex leader dei Bluvertigo e dal cantautore lombardo è stata esclusa dalla competizione e non si esibirà più sul palco dell'Ariston, neanche fuori gara. Il conduttore e direttore artistico ha spiegato, a proposito della vicenda:

"Purtroppo Bugo e Morgan non ci saranno. E non ci sarà neanche Bugo da solo. Devo recuperare il sonno. Sono stato fino alle 4.30 in giro per Sanremo a cercare Bugo, poi l'ho trovato. È sereno. Ha ragione, per per quello che è il loro rapporto. Ma nel momento in cui lasci il palco... Fosse accaduto il contrario, ovvero se la canzone era di Morgan e se ne fosse andato lui, era un altro conto. Ma in questo caso se ne è andato il titolare della canzone, che è Bugo".

Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai1, ha invece detto:

"Ci sono due motivi esclusione. Uno inerente modifica del testo [Morgan ha cambiato le parole della sua strofa, ndr], l'altro è il ritiro. Nessuna esclusione. È il ritiro che fa fede. È stato Bugo a uscire fisicamente di scena e a non rientrare. Questo porta automaticamente all'esclusione del brano dalla gara".

"Mi dispiace molto perché considero sia Bugo che Morgan due grandi artisti. Ritengo che la loro canzone sia insieme alle altre 23 una bellissima canzone e continuo a pensarlo", ha detto Amadeus ieri sera, durante la diretta, subito dopo l'uscita di scena di Bugo e di Morgan (che lo aveva rincorso, cercando di riportarlo sul palco), spiegando ai telespettatori quello che era appena successo.