Sanremo 2020, la scaletta della finale: l'ordine di uscita dei cantanti e degli ospiti

Tutto pronto per la finale del Festival di Sanremo 2020. La quinta serata della 70esima edizione della manifestazione, in onda stasera su Rai1, vedrà i 23 concorrenti in gara (Bugo e Morgan, come noto, dopo la lite sul palco di ieri sera sono stati squalificati) contendersi la vittoria. Tra gli ospiti Tiziano Ferro, Biagio Antonacci, Gente de Zona. Ecco la scaletta con l'ordine d'uscita dei big.

Michele Zarrillo - "Nell'estasi e nel fango"

Elodie - "Andromeda"

Enrico Nigiotti - "Baciami adesso"

Irene Grandi - "Finalmente io"

Alberto Urso - "Il sole ad est"

Diodato - "Fai rumore"

Marco Masini - "Il confronto"

Piero Pelù - "Gigante"

Levante - "Tiki bom bom"

Achille Lauro - "Me ne frego"

Pinguini Tattici Nucleari - "Ringo Starr"

Junior Cally - "No grazie"

Tosca - "Ho amato tutto"

Le Vibrazioni - "Dov'è"

Raphael Gualazzi - "Carioca"

Francesco Gabbani - "Viceversa"

Rita Pavone - "Niente (Resilienza 74)"

Anastasio - "Rosso di rabbia"

Riki - "Lo sappiamo entrambi"

Giordana Angi - "Come mia madre"

Paolo Jannacci - "Voglio parlarti adesso"

Elettra Lamborghini - "Musica (E il resto scompare)"

Rancore - "Eden"