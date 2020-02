Sanremo 2020, Morgan e Bugo: i retroscena della lite e dell'esclusione

La lite in diretta TV tra Morgan e Bugo, alle 2 di notte, rimarrà nella storia del Festival e probabilmente sarà l’episodio per cui verrà ricordato questo Sanremo. Un episodio simile per impatto ma diverso per meccanica a quello successo due anni fa quando la canzone di Meta e Moro rischiò di essere esclusa - solo che qua non ci sono stati dubbi: la coppia era scoppiata e la squalifica inevitabile. Per due motivi. Il primo: la “defezione” prevista dal regolamento - è la prima volta che succede nella storia del Festival. E poi la modifica del testo originale, vietata dal regolamento.

A Rockol risulta che la casa discografica di Bugo abbia provato nella notte a chiedere la sua riammissione: tecnicamente è lui quello iscritto al Festival, mentre Morgan - che ha un suo staff autonomo - è solo un “featuring”. Ma non ci sono gli estremi: perché la modifica del testo è di Morgan, ma la defezione è stata di Bugo.

Quello che è successo è raccontato qua: Morgan ha provato a modo suo ad essere “Sincero”, modificando l’intro del pezzo trasformandolo in un dissing a Bugo. Più che “Sincero”, questo nuovo incipit è stato percepito come un attacco completamente fuori luogo.

Bugo e Morgan si conoscono da molti anni (qua sotto nella nostra intervista di qualche giorno fa, il cantante ne racconta la storia). Ma in realtà la tensione tra i due stava salendo da qualche giorno, fino a toccare il punto di ebollizione tra mercoledì è giovedì quando Morgan ha chiesto alla RAI più tempo per le prove della serata delle cover.

Mercoledì sera Morgan ha annullato all’ultimo la sua partecipazione all’AltroFestival: alle 2 è arrivato il suo assistente a smontare la pedaliera già pronta sul palco, pochi minuti prima della diretta, dicendo che era già andato a dormire. Ma Giovedì mattina presto, alcuni giornalisti si sono visti arrivare una lettera - attribuita ad un avvocato - con lamentele per il poco tempo a disposizione nelle prove. Alla conferenza stampa, la RAI ha minimizzato, ma a Rockol risulta che nella giornata di giovedì si sia pensato all’esclusione di Morgan, per via delle sue continue intemperenze e richieste.

Bugo, nella performance di Giovedì sera, è apparso visibilmente arrabbiato.

Questa performance ha derivato la modifica del testo:

le brutte intenzioni la maleducazione

la tua brutta figura di ieri sera

la tua ingratitudine la tua arroganza

fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa

certo disordine è una forma d'arte

ma tu sai solo coltivare invidia

ringrazia il cielo che sei su questo palco

rispetta chi ti ci ha portato dentro

questo sono io

Nella notte è circolata sui social una ricostruzione secondo cui le parole di Morgan siano la messa in musica di quello che Bugo avrebbe detto al cantante ieri. Ma è una ricostruzione fantasiosa, smentita dal suo staff. Ma i nella giornata di ieri i due avrebbero già litigato violentemente in albergo prima del passaggio sul palco e che Bugo non era a conoscenza della modifica della canzone.

Mentre scriviamo, teoricamente è ancora prevista una conferenza stampa congiunta dei due all’Ariston, che era già programmata. Teoricamente, perché a Rockol risulta che sia annullata, e che si presenterà il solo Bugo, ad un orario ancora da definire. Per il momento, il cantante ha scelto di non parlare - a differenza di Morgan che sta esternano con diversi giornalisti: parlerà solo alla sala stampa più tardi. Vi terremo aggiornati.