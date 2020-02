Sanremo 2020, Piero Pelù: 'Ad un certo punto mi sono accorto di compiere quarant'anni di storia'

Il 21 febbraio l'ex Litfiba Piero Pelù darà alle stampe il suo nuovo album "Pugili fragili". Nel disco sarà presente anche il brano con il quale il rocker toscano è in gara, per la prima volta nella sua carriera, a Sanremo 2020, "Gigante", pezzo con il quale in qualche modo Pelù festeggia anche i quarant'anni di carriera. "Sono molto contento dei miei quarant'anni, non pensavo nemmeno di far parte del club dei 27, figurati dei 40 anni di rock'n'roll", ha raccontato l'artista a questo proposito nel salotto di Rockol a Casa Sanremo dove l'abbiamo incontrato. Non solo, però: il resto della chiacchierata potete ascoltarlo nel video che segue.