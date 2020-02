Sanremo 2020, Francesco Gabbani: 'All'Arena di Verona l'8 di ottobre'

"La mia vittoria è come se me la fossi già presa nel senso che io sono tornato a Sanremo per fondamentalmente mostrare e far ascoltare un altro mio modo di far musica rispetto a brani come "Occidentali's Karma" e "Amen". Con "Viceversa" metto in gioco più la mia componente intimista, emozionale, che c'è sempre stata ma che la platea forse del Festival ancora non ha conosciuto". Esordisce così, Francesco Gabbani, nel salotto di Rockol a Casa Sanremo dove l'abbiamo incontrato per farci raccontare il suo brano in corsa alla settantesima edizione del Festival di Sanremo.

Il cantautore toscano, classe 1982, è discograficamente fermo a "Magellano" del 2017, l'album che contiene anche la canzone con la quale Gabbani si è aggiudicato la vittoria a Sanremo 2017, "Occidentali's Karma". "Viceversa" darà invece il titolo al prossimo album dell'artista, in uscita il 14 febbraio.