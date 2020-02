Sanremo 2020, i presagi del litigio tra Morgan e Bugo

C'erano dei sentori che la coppia formata da Bugo e Morgan scoppiasse sul palco della settantesima edizione del festival di Sanremo? Il duo che aveva portato in gara "Sincero" aveva approcciato il palco del teatro Ariston dichiarando congiuntamente amicizia e reciproca stima, eppure - prima che il polistrumentista e frontman brianzolo e il cantautore di San Martino di Trecate divorziassero plateamente sotto gli occhi attoniti di Amadeus, della platea e di qualche milione di telespettatori - qualcosa a minare l'apparente serenità sbandierata nelle dichirazioni ufficiali probabilmente già stava covando.

Il 4 febbraio Morgan e Bugo sono stati ospiti della trasmissione di Rai 2 "Detto fatto". Alla domanda della conduttrice Bianca Guaccero su come fosse nata la collaborazione, Bugo aveva risposto: "Io e lui ci conosciamo dal 2003. Ci conosciamo da duemila anni, però siamo amici da tre secondi". Al che Morga, quasi interrompendo il collega, aveva aggiunto:

"Non so neanche se riusciremo a essere amici dopo il Festival"

Dal canto suo anche Bugo aveva espresso seri dubbi relativamente al buon esito della partecipazione congiunta con Marco Castoldi al Festival della Canzone Italiana. In un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano sportivo Tuttosport Cristiano Bugatti - tifoso della Juventus - ha spiegato:

"La Champions (per la Juventus) è per me l'unico obbiettivo. Al podio di Sanremo ci rinuncio, tanto io e Morgan non ci arriviamo"