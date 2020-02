Concerti: Google vuole rivoluzionare (con una start-up) l'industria del live

Google ha lanciato - per mezzo del suo incubatore Area 120 - una nuova start-up, chiamata Demand, che permetterà ad artisti e manager di organizzare le attività dal vivo grazie a una continua e approfondita analisi dei big data generata dalle statistiche basate sui numeri fatti registrare dall'industria della musica dal vivo: come spiegato dai responsabili del progetto in occasione della conferenza organizzata a Los Angeles da Pollstar, sito specializzato in musica dal vivo, la start-up permetterà agli agenti di gruppi e cantanti le migliori città dove organizzare i concerti, i prezzi dei biglietti più efficaci da applicare, trovare artisti spalla e monitorare l'andamento delle prevendite in vista di eventuali aggiunte al calendario in caso di rapporto spoporzionato tra domanda e offerta di date.

"Tutte le volte che ho fatto vedere queste funzionalità ai manager delle band loro hanno sbattuto la testa sul tavolo dicendomi: 'Questa devo farla vedere ai miei clienti'", ha spiegato a Forbes il cofondatore Nick Turner, al quale ha fatto eco l'ad della start-up Parag Vaish: "E' l'applicazione vincente dello studio dei dati nell'ambito dell'intrattenimento musicale dal vivo: stando alle ricerche, il 70% dei mercati mondiali ha fame di biglietti. E questo è un settore molto ampio dove ancora l'industria che lo gestisce non sfrutta i big data. Farlo potrebbe avere forti ripercussioni sull'ecosistema della determinazione dei prezzi dei biglietti".

La start-up è stata ben accolta da Tim Leiweke, ad della società di live promoting Oak View Group in passato dirigente del colosso della musica dal vivo AEG: "Oggi l'industria dei concerti è cambiata: Demand offre agli addetti ai lavori strumenti importanti per capire il posizionamento di un artista sul mercato, fornendo dati su pubblicità e promozione e predicendo il successo o il fallimento di un tour".