Sanremo 2020, Diodato: 'Fai rumore... è un invito'

Sono trascorsi solo due anni dall'ultima partecipazione di Diodato al Festival di Sanremo. Era il 2018 e il cantautore tarantino portava, insieme al collega Roy Paci, sul palco dell'Ariston la sua "Adesso". Per la settantesima edizione del Festival Antonio Diodato torna in gara in solitaria e lo fa con "Fai rumore", un brano che in qualche modo - spiga l'artista nel salotto di Rockol a Casa Sanremo - sintetizza le influenze musicali di Diodato:

Ascoltavo il pop rock inglese e quindi quella cosa lì ormai fa parte del muo DNA e si è mescolata con il DNA italiano, anche con una certa classicità, quella della canzone classica d'autore italiana e quindi questo mix credo sia una cosa di cui andare fieri. Io ne vado molto fiero e sono contento quando me lo dicono.

Di questo e di molto altro ci ha parlato Diodato, che il prossimo 14 febbraio darà alle stampe il suo nuovo album "Che vita meravigliosa", che include chiaramente anche il brano in gara al Festival. L'intervista completa è nel video che segue.