Sanremo 2020: Bugo, la dichiarazione dopo il litigio con Morgan...

Vogliamo solo sdrammatizzare, perché alla fine è solo di canzoni che stiamo parlando. Ma è vero, tutto sommato, che tra i due il più "ingombrante" è sicuramente Morgan. Il leader del gruppo di "Cieli neri" era già su major prima ancora dei Bluvertigo - con i Golden Age, per la Polygram, insieme a Andy e a Fabiano Villa, poi nei Rapsodia - e il palco dell'Ariston l'aveva calcato già altre volte (sia come giovane che come big): plausibile, quindi, che Marco Castoldi considerasse l'Ariston come un ambiente a lui tutto sommato familiare, dove esprimersi senza filtri.

Di contro, Bugo, il "Beck delle risaie" uscito dai club off che più off non si potrebbe, passato dagli Arci all'hype grazie a un passaggio su MTV Supersonic che lo consacrò come fenomeno di nicchia, la sua partecipazione a Sanremo - ventilata da anni, ma concretizzatasi solo col Festival guidato da Amadeus - l'aveva affrontata con il rispetto del debuttante, nonostante una carriera ormai ventennale. Il ticket con Morgan gli aveva dato quella sicurezza in più che avrebbe permesso sia a lui che al suo socio di restare sé stessi senza andare sopra - o sotto, a seconda dei casi - le righe.

Cosa sia successo ieri sera - o, meglio - nei giorni precedenti il clamoroso litigio in diretta che sta riempiendo le pagine dei giornali, per il momento lo sanno solo loro. Bugo ha preferito far parlare a caldo il suo staff, mentre Morgan ha affidato a Repubblica, nella notte, le motivazioni del suo plateale gesto. Erano arrivati alla settantesima edizione del Festival di Sanremo da amici legati da stima reciproca, pronti a cogliere l'opportunità di rilanciare le proprie carriere davanti alla platea generalista come outsider che - sulla carta - avevano tutti i numeri per prendersi l'Ariston, ma qualcosa è andato storto: bocciati dal voto del pubblico e da quello dell'orchestra, che li aveva fatti precipitare in coda alla classifica, i due probabilmente hanno iniziato a sentire sulle proprie spalle il peso della situazione. Ognuno a modo suo. Si parla di un pomeriggio movimentato di giovedì: durante le prove sono affiorati giorni - o settimane? Se lo sapremo, ce lo diranno loro - di malesseri, che hanno portato Morgan a cambiare il testo di "Sincero" in diretta. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. E Bugo, che come nella sua canzone del 2002 di "Dal lofai al cisei" si è rotto i coglioni, ha preso la porta lasciando di stucco platea e telespettatori. Facendo, a modo suo - anzi, loro - la storia del Festival...