Sanremo 2020: Achille Lauro e Boss Doms come David Bowie e Mick Ronson

Grazie a un puntuale comunicato stampa, tutti - anche noi - abbiamo segnalato l’ispirazione estetica del costume di scena indossato da Achille Lauro nella notte di venerdì, per l’interpretazione di “Me ne frego” nella quarta serata del Festival.

Ma quello che probabilmente pochi hanno colto è il gesto con cui Achille Lauro ha passato il braccio attorno alla spalla del suo chitarrista Boss Doms, che - a chi conosce la storia della musica rock - è subito apparso come un’evidente citazione di un momento epocale: la prima apparizione di David Bowie a “Top of the Pops”, la trasmissione della BBC, avvenuta il 6 luglio del 1972. Lo potete rivedere qui (andate al minuto 2’18”)

Quell’esibizione di Bowie passò alla storia perché fece scandalo - immaginate, 48 anni fa, cosa potesse significare per il pubblico della BBC l’immagine di un uomo che abbraccia un altro uomo. Fu l’inizio della breve e scintillante epoca del glam rock.

(fz)