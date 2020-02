Strokes, il nuovo album è 'The New Abnormal'?

Oggi, venerdì 7 febbraio, gli Strokes hanno postato sui propri canali social ufficiali una clip muta con un nuovo artwork - apparentemente ispirato alle opere dell'artista newyorchese scomparso Jean-Michel Basquiat - che potrebbe riferirsi a un nuovo disco di inediti in studio intitilato "The New Abnormal": se l'ipotesi dovesse trovare riscontro, questa sarebbe la prima prova sulla lunga distanza da parte della band capitanata da Julian Casablancas dai tempi di "Comedown Machine" del 2013, seguito solo dall'EP "Future Present Past" (nel 2016) e dal singolo uscite lo scorso anno “The Adults Are Talking”.

“Sorpresa. 2020 arriviamo", aveva spiegato Casablancas all'inizio dell'anno a proposito di un nuovo disco del gruppo: "Ci siamo fatti gli anni Dieci, qualunque sia il cazzo di modo in cui si chiamano, ce li siamo tolti di mezzo ma ora siamo stati scongelati e siamo tornati”.