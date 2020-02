Sanremo 2020, Achille Lauro colpisce ancora: cita la Marchesa Casati (e Bowie)

Achille Lauro colpisce ancora. In gara al Festival di Sanremo 2020 con "Me ne frego", l'artista romano ha portato questa sera sul palco dell'Ariston un'altra delle sue trasformazioni: dopo aver indossato i panni di San Francesco d'Assisi e di David Bowie, stasera Lauro ha interpretato la Marchesa Casati, nobildonna e collezionista d'arte, nonché musa di esponenti del futurismo come Marinetti, Depero e Boccioni. Lauro, fischiato da alcuni spettatori in platea, accompagnato dall'inseparabile socio Boss Doms ha interpretato così la sua "Me ne frego", spargendosi alla fine dell'esibizione il rossetto rosso sulle labbra (e su quelle di Boss Doms).

A proposito dell'omaggio, spiega:

"È un personaggio iconico e mistico. Musa inarrivabile, eterea e decandente".

