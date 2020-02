Sanremo 2020, il meglio e il peggio della quarta serata delle cover

Un'altra serata eterna, la quarta di Sanremo 2020. Ormai il gioco è chiaro: non è un festival, è un sequestro. Seriamente: il gioco è allungare il brodo all'infinito, per alzare le percentuali di share e poter dichiarare il successo di ascolto. Ma rimane il nostro dubbio di fondo: questo Sanremo di Amadeus è un varietà di vecchio stampo, con tante cose messe assieme senza un filo conduttore. Senza un racconto, insomma.

Finalmente abbiamo risentito le 24 canzoni dei big: alcune non le sentivamo da martedì. Ecco cosa ci ha coinvinto e cosa no, nella serata del venerdì del 70° Festival di Sanremo - qua invece la classifica finale

Il peggio della serata

L'incresciosa scenata con Morgan che cambia il testo di "Sincero" e fa uscire morgan dal palco vince a mani basse: ci spiace per Bugo, al suo primo Festival. Il premio per la cosa più incomprensibile va al regolamento, che prevede che i giornalisti votino molto prima delle performance con un sistema ai limiti del cervellotico (24 punti da distribuire ad almeno 10 cantanti). Le votazioni sui giovani si sono svolte un'ora prima, per pochi minuti, quando molti giornalisti - compresi noi di Rockol - erano lontan dalla sala stampa.

Il meglio della serata

Al secondo ascolto si confermano le impressioni: le nostre preferite sono Diodato e Tosca, assieme a Irene Grandi, Piero Pelù, Levante, Achille Lauro, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Elodie, Anastasio. Sono questi gli artisti a cui abbiamo dato i nostri voti.

Alla finalissima dei giovani abbiamo votato Leo Gassmann - che secondo noi meritava di più di Tecla Insolia. Giustissimo il premio della critica agli Eugenio in Via di Gioia, che rimangono i nostri preferiti in assoluto nelle nuove proposte: la canzone migliore, e la proposta più contemporanea.