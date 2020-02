USA, un incendio mette in pericolo il mercato mondiale del vinile

Il mercato del vinile, unico segmento del comparto dei supporti fisici a reggere - seppur fatte le dovute proporzioni, perché essenzialmente appannaggio di un pubblico di nicchia - all'onda d'urto dello streaming nella distribuzione di musica registrata, potrebbe accusare una drammatica battuta d'arresto a causa di un incidente verificatosi nelle ultime ore in california: lo stabilimente di Banning, in California, della Apollo Masters, è stato distrutto da un incendio ieri, giovedì 6 febbraio.

"E' con grande tristezza che vi annunciamo la distruzione degli impianti della Apollo Master, che a causa di un incendio hanno sùbito danni catastrofici", hanno fatto sapere i responsabili della società sul sito Web ufficiale dell'azienda: "La notizia migliore è che tutti i nostri dipendenti sono sani e salvi. Il nostro futuro, a questo punto, è incerto, e stiamo valutando le opzioni disponibili per continuare a operare in questa difficilissima situazione".

L'incidente, apparentemente di interesse locale o al massimo nazionale, ha per la verità rilevanza mondiale. Come spiegato a Pitchfork da Ben Blackwell, cofondatore - insieme all'ex White Stripes Jack White - della Third Man Records, una delle etichette più attive sul mercato del vinile, la cessazione - seppure, si spera, temporanea - delle attività da parte della Apollo Masters potrebbe mettere in ginocchio il comparto a livello globale: "Da quello che ho capito, questo incendio potrebbe rappresentare un problema a livello mondiale", ha spiegato il discografico, "Ci sono solo due aziende che producono acetati [le "matrici" utilizzate per stampare su vinile 45 e 33 giri] al mondo. Una è la Apollo, l'altra è la giapponese MDC, che aveva già problemi a evadere gli ordini prima di questo disastro. Credo che questo incidente interesserà tutti, non solo la nostra etichetta, anche bisognerà vedere come andrà a finire. Non voglio fare l'allarmista, ma cerco di essere realista piuttosto che eccessivamente ottimista".