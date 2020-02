Paul Stanley: 'Dopo il tour d'addio i Kiss non scompariranno'

Se il ritiro - o, meglio, la ritrattazione - delle dimissioni da rockstar stanno diventando, oltreoceano, uno degli sport preferiti (e più lucrosi) dalle band di alto e altissimo livello - chiedere, per chiarimenti, ai Motley Crue - i Kiss, non nuovi ad annunciare addii alle scene poi trasformati in arrivederci, della disciplina possono essere considerati dei veri e propri maestri: il veterano gruppo newyorchese, attualmente impegnati in quello che è stato annunciato come il proprio tour d'addio, ha fatto sapere - per bocca del proprio chitarrista Paul Stanley - di non essere ancora pronto per la pensione.

"Attenzione, [questo tour] significa che poi non ne faremo altri", ha spiegato nel corso di un'intervista a C-Ville Weekly lo storico sodale di Gene Simmons: "La band non necessariamente scomparirà. Semplicemente, abbiamo raggiunto la fase dove fare cento concerti in sette mesi - cosa che effettivamente stiamo facendo - è troppo dispendioso in termini di tempo ed energia. Ci sono anche altre cose da fare, nella vita...".

Dopo una lunga serie di appuntamenti tra nord e sudamerica che si concluderà il prossimo 21 maggio a Brasilia, il tour "d'addio" dei Kiss sbarcherà in Europa il prossimo 9 giugno a Parigi, per poi compiere il proprio unico passaggio in Italia il 13 luglio successivo all'Arena di Verona.