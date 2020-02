Sanremo 2020, la "Vita sanremosa" di Diodato in sala stampa

Un bel siparietto, ieria Festival di Sanremo 2020: Diodato si è presentato in sala stampa nel pomeriggio e ha distribuito ai giornalisti un tamburo per "Far rumore", come il titolo della canzone. E, dopo le domande, ha improvvisato una performance di "Vita meravigliosa", il suo singolo precedente, trasformato in "Vita sanremosa", con l'accompagnamento alle percussioni dei giornalisti.

L'operazione è funzionata: ieri Diodato è stato premiato dalle votazioni dei giornalisti, risultando primo nella classifica della sala stampa