Se il figlio di Liam Gallagher e il nipote di Ringo Starr fanno i bulli

Così come il figlio di Liam Gallagher, Gene, sembra aver ereditato non poco il fare arrogante del padre allo stesso modo il nipote del batterista dei Beatles Ringo Starr, Sonny Starkey, non sembra aver avuto in dono dal nonno la sua indole pacifica. Entrambi i ragazzi, infatti, diciottenni, sono stati accusati, insieme all’amico Noah Ponte, di aver scatenato una rissa in un supermercato Tesco del quartiere londinese di Hampstead. Ponte, nello specifico, è stato accusato anche di insulti razzisti nei confronti di un dipendente del negozio dopo che quest’ultimo si è rifiutato di vendere al ragazzo una lattina di birra dal momento che erano ormai passate le undici di sera.

Tutti e tre i ragazzi, accusati di rissa e di minacce di violenza, con l’aggravante di razzismo nel caso di Noah Ponte, si sono dichiarati innocenti in tribunale, dove sono stati accompagnati Sonny Starkey da suo padre, il batterista Jason Starkey, e il figlio dell'ex Oasis Gene Gallagher dallo zio Liam Howlett dei Prodigy.

Sonny, Gene e Noah sono in libertà provvisoria fino all’udienza del prossimo 9 marzo.